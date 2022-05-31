王毅：鼓吹中美接觸失敗與對話無用　既不尊重歷史也不符合事實

據中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅5月31日應邀在「基辛格與中美關係」研討會上發表視像致辭。



王毅讚賞以基辛格為代表的美各界友好人士長期關心支持中美關係發展，表示，半個世紀前，毛澤東主席、周恩來總理和尼克遜總統、基辛格博士等中美老一輩領導人，以非凡的遠見卓識、政治勇氣和外交智慧，打破了兩國隔絕對抗堅冰，實現了震撼世界的「跨越太平洋的握手」，翻開了中美關係新的篇章。50多年來，基辛格博士近百次訪華，推動歷屆美國政府奉行積極對華政策，致力於中美關係發展成為博士外交生涯中最華麗的篇章之一。

他說，建設一個互聯互通、多元包容、安全共享的世界，是中美兩國必須承擔的責任義務。能否處理好彼此關係，是中美雙方必須回答好的世紀之問。鼓吹中美「接觸失敗」，渲染「對話無用」，聲稱「合作共贏」只是政治口號，這些論調既不尊重歷史，也不符合事實。

王毅指出，中美關係正在遭遇越來越多的挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇：要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧；要跳出競爭邏輯，增進交流合作。

他說，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國壓倒一切的任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

王毅表示，基辛格博士曾說，要有「外交哲學」，而不是僅僅把外交當成「行政事務」。身處動盪變革的時代，人類需要和平共處、合作共贏的外交新哲學。希望美國有識之士不再猶豫，行動起來，不斷為中美關係注入正能量；期待中美各界人士不再沉默，積極發聲，為兩國人民帶來新希望。

「基辛格與中美關係」研討會由中國人民外交學會在美國前國務卿基辛格99歲生日之際以線上方式舉辦。會議回顧了基辛格為推動中美關係發展所作積極努力，並就中美關係問題進行研討。