菲律賓抗議中國南海休漁期禁令　指控出現海上騷擾行為

撰文：洪怡霖
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菲律賓5月31日稱已召見一名中國駐菲律賓大使館的高級外交官，稱一艘中國海警船在菲律賓領海騷擾海洋研究船，並就此提出抗議。此外菲外交部30日向中國發出外交照會，抗議中國6月1日單方面實施、為期3.5個月在南海的年度捕魚禁令。

中國駐馬尼拉大使館未有即時回應媒體置評的要求。

菲外交部在一份聲明中譴責中國實施旨在恢復魚類資源的休漁期，範圍包括越南和菲律賓專屬經濟區水域：「在日期為2022年5月30日的外交照會中，外交部已就暫停（捕魚令）表達抗議，它涵蓋西菲律賓海（中國稱南海）區域，菲律賓擁有主權、主權權利和管轄權。」

菲外交部在另一份聲明指責，中國船隻騷擾一項獲授權的聯合海洋科學研究任務。涉事船隻是執行菲律賓和台灣聯合海洋研究任務的台灣勵進號（Legend）。

文中還說，部門正在檢視有關在菲律賓公司進行石油勘探的水域附近、有外國海岸警衛隊船隻存在的報告。事件發生在3及4月。

文中稱，這些行為「不符合無害通過，明顯侵犯菲律賓海事管轄權」，但部門沒有說明，為何在事發逾1個月後才評論這些事件。

文中稱菲船隻在兩處進行勘探的水域，都是位於菲律賓專屬經濟區。它們位於中菲有主權爭議的禮樂灘（Reed Tablemount／Reed Bank／Recto Bank）。

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