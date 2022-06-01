烏克蘭｜俄軍進入北頓涅茨克盧甘斯克被攻佔在即　但戰事仍未結束

俄烏戰事持續，俄軍繼續攻擊烏克蘭東部頓巴斯地區，並已進入盧甘斯克地區的北頓涅茨克市。盧甘斯克地區落入俄軍手中只會是時間問題，但佔領盧甘斯克表示着戰爭結束，還只是另一場戰役的開始？



俄羅斯在烏東的進軍無疑是緩慢而痛苦的，但領土擴張的速度不是衡量戰事的唯一標準。俄軍在烏東採取的，是與攻佔馬里烏波爾的同一戰術，先猛烈轟炸再一步步推進，直到烏軍投降。有北頓涅茨克城中的目擊者表示，該地一個小時可以聽到200多次的爆炸聲響。

圖為5月21日，烏東克頓內次克州拉馬托爾斯克的一間醫院，建築物已遭破擊損毀嚴重。（AP）

影響今後戰事發展的，首個要問是俄軍佔領北頓涅茨克後，會否試圖越過北頓涅茨河。這是當地的天然屏障，俄軍似乎正準備在北頓涅茨克河畔的城鎮伊久姆（Izium）集結並向北推進，儘管過去多次嘗試橫越河道都遭烏軍猛攻擊退。

還有是雙方至今的消耗程度，雖然西方一直吹奏俄羅斯的巨大損失，如初級軍官的傷亡人數不斷增加，但俄羅斯在頓巴斯的勝利似乎正描繪另一個不同的故事。且越來越多的證據表明，烏克蘭在東部戰鬥中同樣遭受重大傷亡。

這會否表示着盧甘斯克地區被俄軍攻佔後，會帶來戰爭的結束？澳洲前將軍萊恩（Mick Ryan）對此表示質疑，他在個人Twitter上貼文，預測這會一場曠日持久的戰爭。

圖為5月30日，頓涅茨克仍由烏克蘭控制的地區，烏克蘭一架坦克正在駛過。（AP）

「在4月和5月初，烏克蘭在基輔戰役中獲勝後，四處洋溢着戰爭將會結束的氣氛。但正如俄軍最近所表明的，只要將他們的力量集中在烏克蘭的較小地區，他們可以取得戰術上的勝利。」「雙方都沒有表現出可對對方進行決定性的打擊能力，儘管烏克蘭在全球影響力、戰略和領導力方面優，但俄軍仍不斷在東部不斷補充戰鬥力攻擊他們。」

「儘管俄羅斯人和烏克蘭人損失了大量的人員和裝備，但兩者都未至筋疲力盡。俄羅斯儲備了大量人力和設備，烏克蘭則有大量的軍事援助不停流入。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前表示，頓巴斯是俄羅斯無條件的優先事項，這可能是一個僵局，但只有一條出路——繼續戰鬥。這場戰爭很可能會持續很長時間。