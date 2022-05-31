烏克蘭｜全球油市遭重塑　更多俄油運亞洲　歐洲進口西北非石油

西方多國因烏克蘭遭入侵而制裁俄羅斯，當中不少措施涉及石油出口。英媒5月30日指，俄烏戰爭重塑全球油市，非洲供應商介入以滿足歐洲需求，莫斯科則愈來愈多使用船對船轉運的方式把原油運往亞洲，倘若亞洲繼續向俄羅斯買油，後者能克服歐盟石油禁令。



根據英媒，這次原油運輸改道是自美國頁岩油革命撼動市場以來，全球石油貿易中最大規模的供應異動。

報道分析，就算歐盟同意下一輪制裁要實施俄油禁令，亞洲的需求也會緩和影響。瑞士寶盛集團分析師呂克爾（Norbert Rücker）表示：「除非西方國家向亞洲買家外交施壓，否則我們不會見到供應缺口擴大與油價飆升。」

俄油轉運亞 風險更大

美、歐針對俄油制裁促使莫斯科轉向把石油出售給印度和中國客戶。而為了避免制裁和抗議，船舶之間的轉運已從丹麥海岸轉至地中海海域。報道引述瑞士諮詢公司石油後勤（Petro-Logistics）和其他數據指，總體而言，年初以來，俄羅斯通過海運流向亞洲的石油激增最少50%。

報道指，英美歐制裁加速俄油經船對船轉運流入亞洲，這是代價高昂的過程，油輪漏油的風險更大。

歐洲進口西、北非石油

為填補俄油缺口，歐洲煉油商增加進口西非和北非的石油。根據石油後勤，4月從西非進口的原油，比2018至2021年的平均水平增加17%，北非供應歐洲的石油數量3月起也增加30%。

除西、北非外，美國也增加對歐洲的供應，歐洲每天從美國進口約145萬桶原油。根據法國克普勒公司（Kpler），歐洲進口美國原油的交付量，與3月相比，5月增加逾15%，創下單月增幅紀錄。