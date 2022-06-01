猴痘｜全球病例增至逾550宗　世衛：歐洲夏天或有進一步傳播風險

世界衛生組織5月31日表示，今年夏天在歐洲和其他地方進一步傳播的可能性很高，又指早在發現第一宗猴痘病例之前，4月中旬就開始出現爆發。



世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）31日指，擔心最近各地取消對國際旅行和大型活動的防疫限制或會造成快速傳播的催化劑。

克魯格稱，猴痘已經在歐洲地區幾次大規模聚集活動的背景下傳播。未來數月預計會有數十個嘉年華和派對舉行，可能會加快傳播病毒，因此歐洲在夏季有進一步傳播的可能性。

他呼籲各國以最大限制阻止猴痘在人與人之間傳播，並認為猴痘病毒與新冠病毒（SARS-CoV-2）的傳播方式不同，毋需採取類似新冠病毒的措施應對猴痘傳播。

英國5月7日報告第一宗病例後，多國開始陸續出現多宗個案，但克魯格指歐洲早在4月中旬就開始爆發。截至31日，英國再增加11宗確診病例，累計增至190宗。

全球病例增至550宗

世衛首席猴痘專家、緊急計劃天花組秘書處負責人劉易斯（Rosamund Lewis）5月31日向美國有線新聞網絡（CNN）表示，全球6個區域中有4個區域的30個國家報告逾550宗確診病例。

西班牙衛生部30日表示，該國的猴痘病例在週末增加22宗，達到120宗。葡萄牙週末則增加22宗，累計個案達96宗。

韓國將猴痘列為乙級傳染病

亞洲國家亦關注猴痘傳播風險，韓國疾病管理廳31日基於全球報告感染猴痘病例數字持續增加，決定將猴痘預警級別提升至「關注」，並決定將猴痘列為乙級法定傳染病，與新冠病毒、霍亂等同級，若有病例須在24小時內申報。