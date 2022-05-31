WHO談猴痘：不太可能導致大流行　一些國家已開始提供疫苗

世界衛生組織（WHO）5月30日表示，他們認為，近期在非洲以外地區爆發的猴痘（Monkeypox）仍可遏制，不會導致大流行。



根據英媒，當被問及這次猴痘爆發是否有可能演變為一場大流行時，世衛首席猴痘專家、緊急計劃天花組秘書處負責人劉易斯（Rosamund Lewis）回答道：「我們不知道，但我們不這麼認為。」「此刻，我們並不擔心全球大流行。」

報道指，科學家正研究病例異常增加的原因，多個公共衛生機構懷疑已出現某種程度的社區傳播，而一些國家已開始提供疫苗給確診病例的密切接觸者。

#AskWHO Live Q&A with Dr Rosamund Lewis, WHO Head of Smallpox Secretariat & Andy Seale, WHO Strategies Advisor for Global HIV, Hepatitis & STI programmes:



🕔 Today at 6PM CEST

📺 WHO Twitter, Facebook, LinkedIn & YouTube



Tune in & ask your questions about #monkeypox! pic.twitter.com/uIfCBqbqT9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 30, 2022

劉易斯還說，一旦患者感染猴痘，從其出現皮疹到痂脫落的這段時間被認為是感染期，但目前還不清楚未出現病徵的感染者是否會傳播這一疾病，因為相關資訊有限。

英格蘭

英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）30日稱，英格蘭再多71宗確診，累計增至179人受感染。當局同日更新應對猴痘病毒的指引，呼籲民眾出現病徵後應避免發生性行為，並在感染後8週內使用安全套。

巴西

衞生部30日表示，正在調查2宗疑似猴痘病例，一宗在南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina），另一宗在東北部塞阿拉州（Ceará）。衞生部稱，南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）也有一宗懷疑是猴痘的病例，但當地衛生官員不認為有關個案屬猴痘。