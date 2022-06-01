「美台21世紀貿易倡議」啟動　談判11個議題　美國：加強經貿關係

美國貿易代表辦公室（USTR）與台灣官員6月1日分別宣布，啟動美台21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），這項倡議將討論11個議題包括貿易便捷、農業等。據美方指，此倡議旨在制訂加強經濟貿易關係的具體方法，在共同價值基礎上推進共同的貿易優先事項，促進工人和企業的創新和包容式經濟增長。



美國副貿易代表比安基（Sarah Bianchi）1日與台灣行政院政務委員鄧振中為此舉行視訊會議。

Today, we launched the U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade, under the auspices of AIT and TECRO, to advance mutual trade priorities and promote innovation and inclusive economic growth for our workers and businesses.



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涵蓋11個議題

美國貿易代表辦公室在之後發表的聲明中談到倡議將涵蓋11個議題，包括貿易便捷、監管做法、農業、反貪污、支援中小企業、善用數碼貿易的好處、促進以工人為中心的貿易、支持環境與氣候行動、標準、國營企業、非市場政策與做法。

在貿易便捷方面，美方指美台會尋求促進貿易的最佳做法，包括加快實施世界貿易組織（WTO）的《貿易便利化協定》（Trade Facilitation Agreement），通過貿易便利措施數碼化的規定，以確保海關程序的包容性。美方又談到兩邊擬談判的條款包括電子支付、風險管理、貿易商資料保護及支援中小企獲取用於貨物通關的技術。

首次會議月底美國舉行

美方指，美台打算透過「美台21世紀貿易倡議」及與各利益方的持續接觸，以推進和加強重要的美台經貿關係，促進共同價值觀，應對共同挑戰和機遇。

美方又指，預計在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，「美台21世紀貿易倡議」首次會議將於本月晚些時候在美國華盛頓特區舉行。

美國有線新聞網絡（CNN）引述一名美國官員指，在未來數天與數周內將迅速行動，為可能的談判制訂路線圖，然後在華盛頓特區舉行面對面會議。