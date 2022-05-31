英媒：蔡英文稱美國擬讓國民警衛隊與台軍合作　總統府未發布

英媒5月31日稱，台灣總統蔡英文31日會晤訪台的美國參議員達克沃思（Tammy Duckworth）時稱，在中國大陸威脅增加之際，為加深台美安保聯繫，美國在就國民警衛隊（National Guard）與台灣軍方的合作進行計劃。



蔡英文在位於台北的辦公室與來訪的達克沃思會面並指出，達克沃思是《台灣夥伴關係法案》的主要發起人之一。法案在美國國會獲得兩黨的支持，但尚未成為法律。

值得留意的是，台灣方面還沒看到有台美軍事合作相關的報道，基本都側重在蔡英文表達台灣參與印太經濟架構的意願。總統府的中英文稿還沒釋出。類似情況以往曾發生，美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）4月中訪台時要求華航購買24部波音787飛機被拒，總統府聲明稿也曾發生中英文版本不一致的情況。

英媒引述蔡英文說「美國防部現在正在積極規劃美國國民警衛隊與台灣防衛力量之間的合作。」但她沒有透露細節。

蔡英文說：「我們期待台美在地區安全問題上進行更密切、更深入的合作。」

她說：「在不久的將來，我們期待台灣和美國共同努力，採取新的步驟，制定進一步深化我們經濟夥伴關係的具體計劃。」

台灣媒體此前曾報道稱，台灣可能與夏威夷國民警衛隊合作開展該計劃。

在她發表這番言論之前，美國總統拜登（Joe Biden）5月23日與日本首相岸田文雄舉行美日峰會，拜登稱願意在中國侵台的情況下進行軍事介入，並說「這是我們已作出的承諾」。這番言論被視為美國打破傳統上華府對台戰略模糊的政策，北京對此強烈反對。美國方面其後澄清，華府對台政策沒變。

達克沃思是美國國會參議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）成員，也是參議院軍事委員會成員。

美國在台協會（AIT）30日晚發布新聞稿稱，她此行是在印太地區訪問的其中一環，將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈以及其他共同關心的議題交換意見。

訪問團在台期間亦將與經濟部長王美花會面，並接受外交部長吳釗燮將設宴款待。

達克沃思是繼2021年6月與參議員丹尼爾・沙利文（Daniel Sullivan）及孔斯（Chris Coons）等三人搭乘美國軍機訪台後，時隔不到1年再度訪台。

這也是繼2022年4月格雷厄姆率領國會議員訪台後，相隔1個多月，再有美國參議員訪台。