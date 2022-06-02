烏克蘭｜俄外長：烏方要西方提供多管火箭系統是直接挑釁

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）6月1日表示，烏克蘭要求西方國家提供多管火箭發射系統（MLRS），超越禮節及外交溝通的界限，有關做法也是將西方國家拉入作戰的直接挑釁。



俄新社報道，拉夫羅夫指如果烏克蘭獲得美國多管火箭發射系統，第三國可能會捲入俄羅斯與烏克蘭的戰爭之中。

拉夫羅夫又稱，並非所有歐盟成員國，尤其是歐盟北部一些成員國，部分政客為了滿足自己的野心而準備好作出這種瘋狂舉動，「但一些嚴肅的歐盟成員國當然十分清楚這種情況不可接受，而俄方不久前似乎聽到華盛頓作出合理評估的跡象。」

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，對於美國總統拜登（Joe Biden）決定向烏克蘭提供更先進的導彈系統，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）1日回應稱，美國向基輔提供武器是有意圖為局勢火上澆油。

佩斯科夫認為，這些軍事物資供應無助推動烏克蘭領導人恢復和平談判的意願，又指克里姆林宮不相信烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的說話，即如果烏方從美方收到多管火箭系統後，基輔不會使用它來攻擊俄羅斯領土。