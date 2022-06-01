烏克蘭｜美國提供新型武器　火箭發射系統「海馬斯」是什麼？

美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美國將向烏克蘭提供「海馬斯」先進多管火箭系統，攻擊80公里外目標，協助烏克蘭抵禦俄軍，成為美國提供射程最遠的武器裝備。



「海馬斯」全為名為M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS），是美國一款新式的多管火箭炮武器。火箭發射裝置搭載在戰車上，可瞬速轉換位置及部置。車上可攜帶6枚火箭彈或一枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）導彈。

美國未有向烏克蘭提供射程可達300公里的ATACMS導彈，僅提供火箭彈，攻擊射程為80公里。雖然射程遠比300公里為低，但已為援烏軍備中最遠的武器，如美國在5月提供的M777榴彈砲射程僅25公里。

圖為2011年5月，美軍M142「海馬斯」正一次演習中發射火箭彈。（AP）

提高射程的最大優勢可給予俄軍壓力，海馬斯可置於俄軍榴彈砲攻擊範圍之外，向俄軍遠程部隊造成打擊，還可威脅俄軍補給設施。烏軍現時面對最大的困難是正受到俄軍猛烈轟炸，新火箭彈武器可解決這個問題。

不過有美國官員表示，使用海馬斯不能一下子把烏軍劣勢逆轉，但可把雙方戰力差距收窄。

美國官員近日曾爭論是否要向烏克蘭提供射程更遠的武器，因技術上這些武器可以直接打擊俄羅斯領土，點燃更大戰火。美國官員稱，美國不鼓勵烏克蘭在其境外進行打擊，不尋求延長戰爭。烏克蘭也保證，不會使用這些武器對俄羅斯境內發動攻擊。