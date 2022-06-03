猴痘｜30多國現蹤　全球確診個案逾550個

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）6月1日稱，非洲以外多個歐美國家接連出現猴痘（Monkeypox）感染個案，多逾30國家已出現逾550確診個案。



他在世衛位於瑞士日內瓦的總部說：「調查正在進行中，但同時在許多國家突然出現猴痘表明，『出現未被發現傳播』或已出現一段時間了。」他敦促受影響的國家將監測範圍擴大到更廣泛的社區。

他稱：「重要的是要記住，一般來說，猴痘症狀會自行消退，但在某些情況下可能會很嚴重。」

摩洛哥6月2日通報錄得首宗猴痘確診病例。西班牙新增13起確診個案，累計病例達156起。

截至5月31日，英國病例總數為190個，是目前通報出現最多確診個案的歐洲國家。

法國方面，當局2日稱本週個案從17個增至33個。

而在非洲，當地有至少1400宗懷疑個案，63人死亡，不過其中44宗疑似病例屬確診，當局指非洲只有10個國家擁有檢測病毒的能力，因此才出現疑似與實際個案相差太大的情況。

猴痘通常在西非及中非的熱帶森林地區發現，但近期卻在英、美、西班牙、葡萄牙、瑞士、以色列等錄得逾500宗個案，部分懷疑與性行為有關，但未有人病歿。