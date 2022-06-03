韓國開關｜6月8日起　未接種疫苗旅客　入境都免隔離7天

韓國6月8日起放寬入境防疫措施，未接種疫苗的外國人入境都免隔離7天。但政府決定暫時維持要求旅客入境前進行PCR檢測或快速抗原檢測，以及入境3天內須前往保健所進行PCR檢測。



韓總理韓悳洙宣布，自6月8日起放寬入境隔離規定，取消對未接種疫苗外國人的7天隔離規定。

韓聯社3日引述韓悳洙在疫情會議上稱，儘管旅客入境不用再接受隔離，但仍須在入境3天內進行PCR檢測。他並稱，8日起仁川國際機場的入境宵禁也取消，國際航班數量全面恢復。

韓國5月中起逐步對入境規定進行鬆綁，6月1日起開放個人申請觀光簽證。完成接種三劑疫苗的人，入境後不用接受隔離。

韓國迄今未開放免簽證入境，有意者須事先申請個人觀光簽證（需約10個工作天）。

旅客入境時需出示24小時進行的醫院快速抗原測試（RAT）或48小時內PCR檢測陰性證明，以及疫苗接種證明書，以及須透過「檢疫資訊事先輸入系統」（Q-Code）提前獲得批准，並在3天內到仁川機場新冠檢測中心，或韓政府指定的醫療機構進行PCR檢測（需自費）。如結果為陰性便可繼續行程，如結果為陽性，則於檢疫所隔離7天（需自費），隔離至第7天午夜解除，也不需再接受檢測。

已接種三劑疫苗，或接種兩劑（強生疫苗為1劑）後滿14天至180天內者，可免除居家隔離7天，但限定疫苗牌子為美國Moderna（莫德納）、英國AstraZeneca（AZ）、復必泰疫苗（美國輝瑞及德國生物新技術公司BioNTech聯手研發）、美國Janssen（強生）、美國Novavax、中國國藥及中國科興等，可以「溝針」。