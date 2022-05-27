韓國6月起恢復對港人批出短期簽證　已接種世衛批准疫苗者可申請

港人另一個「家鄉」韓國會在6月1日開放觀光，屆時它對「一般國家及地區」的外籍旅客開放接受短期訪問簽證（C-3）申請。持證者可在韓國停留90天。



在14至180天內接種過兩劑或三劑世界衛生組織（WHO）批准的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人入境免隔離。

一般國家及地區（Level 1）公民包括港澳地區。人們可以旅遊、商務活動、探親、療養和會議等目的為由，申請短期訪問簽證，最長在當地逗留90天。簽證有效期3個月，只供一次入境使用。

根據韓國駐香港總領事館在日期為5月25日的《關於簽證申請服務的通知》中列明，入境簽證申請人數每日限額為30人。而每天僅可讓10人在簽證部等候，以防病毒傳播。

申請者在韓國駐香港總領事館的網站以英文或韓文填寫好電子表格後遞交。申請人在成功交表後2週內，到韓國駐香港總領事館遞交餘下所需文件，支付320港元的費用。

必須留意的是，申請人必須親身前往，而且進行申請是不能預約的。

這個安排適用於香港特區護照、英國國民（海外）護照（BNO）及澳門特區護照持有人。簽證審核最少需時7個工作天。