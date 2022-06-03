巴布亞新畿內亞總理晤王毅　稱與中國就自由貿易協議舉行談判

中國外長王毅繼續訪問太平洋島國之旅，6月3日在巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）會晤當地總理馬拉佩（James Marape）。馬拉佩同日又談到，中巴官員當日就自由貿易協議舉行談判，經濟合作是雙方討論的重點議題。



馬拉佩對記者說：「中國和巴布亞新畿內亞官員正整理中巴自由貿易安排。」

馬拉佩指，雙方仍未對自由貿易安排的細節作最終確定，雙方會確保巴布亞新畿內亞的利益不會受到壓制或損害，而是得以維持並實際上可增強。

圖為王毅2022年5月31日出訪太平洋島國湯加，他當日抵達首都努庫阿洛法（AP）

王毅6月3日分別與馬拉佩及巴布亞新畿內亞外長埃奧（Soroi Eoe）會面。王毅與埃奧會談後，兩人出席抗疫、防災減災、綠色發展等合作領域的文件簽字儀式。

據中國外交部指，雙方同意加深能源、漁業、通訊、衛生等領域合作，繼續實施好菌草和旱稻技術援助項目，挖掘執法、地方等領域合作潛力，加強農林漁業下遊加工合作，助力巴方加快工業化步伐，提高自主發展能力。

王毅說，巴布亞新畿內亞是地區發展的領頭羊以及中國與南太平洋島國合作的「火車頭」，兩國關係已歷經國際風雲考驗，建立起牢固互信。

加深戰略合作達5點共識

王毅指，中國願與巴布亞新畿內亞攜手打造更高層次、更高水平、更好促進雙方民眾福祉的雙邊關係。他指雙方就加深兩國戰略合作達成五點共識，包括：錨定前進方向、堅定互相支持、加快共同發展、攜手應對挑戰、加強多邊協作，其中在多邊協作方面，中國外交部談到雙方支持南太無核武器區建設，警惕地區的核擴散風險。

馬拉佩表示，巴布亞新畿內亞借鑑中國發展經驗設立經濟特區，取得積極成果，將繼續致力於加強兩國務實合作，加快商簽自貿協定，並為中國企業赴巴布亞新畿內亞投資提供便利。