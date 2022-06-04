中國企業持有荷蘭公司收購英國晶片廠　美國遊說倫敦叫停並轉售

一間由中國企業持有的荷蘭公司2021年收購英國一晶片工廠，美國反對這宗交易後，英國發起調查，此舉有可能導致這宗交易告吹。美媒稱，倫敦傳在考慮讓公司轉售予一個美國財團。



英國科技網站theregister.com稱，即使有關交易已在2021年8月達成，英國政府還在考慮讓晶片廠轉售予一不知名的美國財團。《每日電訊報》5月28日稱，財團還想讓英國「政府汽車轉型基金」（Automotive Transformation Fund）撥款，支持這交易的融資的一部份。

荷蘭公司安世半導體（Nexperia）2021年7月以6,300萬鎊收購紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fab，NWF）。安世半導體是中國聞泰科技（Wingtech Technology）的子公司。

《華爾街日報》3日稱，美國駐倫敦大使館的一名外交官最近數週對英國官員表明，華府不滿這宗交易，並稱如倫敦能讓工廠重回英國手中，將有助英國成為電動車所需重要晶片的生產中心。這外交官並未要求英國取消交易，但知情人士暗示說，英國發起調查與華府有關。

除了美國，這宗交易也引起部份英國會議員關注。他們認為紐波特晶圓製造廠包括在威爾斯的一堆工廠和研發中心，這產業聚落冀成為全球領先的化合物半導體製造中心。而它們大多由英國控制。

英國商務大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）5月25日宣布，英國將根據《國家安全與投資法》（National Security and Investment Act 2021），對交易進行全面的國安評估與調查。

根據2022年1月生效的《國家安全與投資法》，英國政府可對外資收購交易進行追溯調查。法案稱基於公共利益，交易涉及國家安全、金融系統穩定和公共衛生緊急事件等時，英國政府可取消已完成的交易。法案賦予商務大臣以「國家安全」為由審查交易的權力，關浩霆從5月25日開始，有30個工作天進行評估，此後在這基礎上，可再延長45個工作天。