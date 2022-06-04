北約秘書長遊說土耳其總統支持瑞典芬蘭入北約　土方立場未見轉變

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6月3日表示，他已與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通電話，遊說土耳其支持瑞典和芬蘭加入北約。但據埃爾多安辦公室同日講述的通話內容，土耳其立場未見轉變。



斯托爾滕貝格形容，他與埃爾多安的通話有建設性，又指會繼續與埃爾多安對話。他指土耳其是重要的盟友。他讚揚土方在俄羅斯入侵烏克蘭導致全球糧食短缺的情況下，協助促成協議，以確保能安全地運送烏克蘭的穀物。

土方重申安全關切出於公正理由

埃爾多安的辦公室3日稱，埃爾多安在與斯托爾滕貝格通話期間向對方表示，土耳其對瑞典和芬蘭加入北約的安全關切，是出於公正和合法的理由。

埃爾多安對斯托爾滕貝格說：「兩國（瑞典和芬蘭）應明確表示它們已停止支持恐怖主義、已取消對土耳其的制裁及已準備好展示同盟國家的團結。」

Great to meet with Prime Minister @MarinSanna of our close partner #Finland in Washington. We discussed the need to address #Turkey's concerns & move forward with the #NATO membership application by Finland & Sweden. pic.twitter.com/wPTjhYHMLy — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 3, 2022

斯托爾滕貝格3日指，他已與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）會面。兩人討論有關解決土耳其關注的事項，以及推進芬蘭和瑞典加入北約的申請。