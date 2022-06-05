美國雅培重開密歇根州廠房　冀緩和奶粉荒

美國雅培（Abbott）6月4日發表聲明，指位於密歇根州（Michigan）的廠房關閉數個月之後重開，準備再次投產，為解決全國的奶粉荒踏出重要一步。



美聯社報道，雅培表示密歇根廠房會優先生產用於患有嚴重食物敏感及消化問題嬰幼兒的EleCare奶粉，預期需時三週才開始付運。該公司強調在符合所有標準的同時，會加快生產。

美國食品和藥物管理局（FDA）2月調查4宗嬰幼兒飲用來自該廠房生產的奶粉後，感染細菌的事件，其中2名嬰孩喪生。雅培其後關閉該廠房，並表明產品與這些個案沒有直接關係，另外亦回收多款產品。

FDA調查員發現該廠房違反多項衛生標準，包括細菌污染、廠房漏水、安全標準鬆散等。

美國大約九成的配方奶粉都是由雅培在內的四間公司生產，而受到雅培暫停密歇根州生產線及回收產品影響，當地零售商限制顧客購買奶粉的數量，不少家長被迫改用現存配方產品，不過全國大約5000名依靠雅培獨有配方產品、患有敏感、消化問題及新陳代謝失調的嬰幼兒一度面對嚴峻形勢。

總統拜登（Joe Biden）採取多項措施嘗試緩和情況，包括放寬外國進口規定、從歐洲空運產品，以及啟動聯邦緊急法，下令優先為本地市場生產等。其他生產商嘉寶（Gerber）及利潔時（Reckitt）亦已經加強生產，而且從其他設施採購更多配方。