烏克蘭｜普京警告西方：倘長程武器供烏　或打擊「新目標」

俄羅斯總統普京接受俄羅斯第一台（Rossiya 1）訪問時警告說，如西方向烏克蘭提供長程導彈，俄軍或會對新的目標進行打擊。事件發生在美國、英國及德國上週較早時承諾供應烏克蘭很想要的先進武器之後。它們可用於擊落飛機及炮彈。



美國總統拜登（Joe Biden）6月1日稱，美國將向烏克蘭提供名為「海馬斯」（HIMARS）的多管火箭系統。它可攻擊80公里外目標，成為美國援烏射程最遠的武器。

美國是在烏克蘭承諾不會用它來攻擊俄羅斯境內目標後同意提供「海馬斯」。

根據普京所講，「海馬斯」或已符合其對「長程武器」的定義。

在普京的警告發布之前，基輔和另外數個城市5日響起空襲警報，不久後基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在Telegram稱，基輔市內達爾尼亞齊區（Darnytskyi）和第聶伯區（Dniprovskyi）發生數宗爆炸。

克利奇科稱，相關服務人員正在滅火，所幸未有人死於導彈襲擊基礎設施的事件，僅1人受傷入院。

英媒引述目擊者指爆炸後見到基輔有煙霧升起。駐基輔記者亦推文稱，基輔遭炮擊，她在家附近聽到最少5下爆炸聲，又見到窗外有煙霧。