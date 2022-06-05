烏東古老修道院受戰爭波及起火　澤連斯基促把俄羅斯踢出UNESCO

俄烏戰爭經過逾100天後仍未結束，烏東一座建於17世紀早期的東正教修道院6月4日受戰爭波及起火，俄烏互相指控是對方軍隊所為。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日要求把俄羅斯逐出聯合國教科文組織（UNESCO）。



名為All Saints Monastery的古老修道院位於烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）地區，據英媒報道，有關修道院建築群屬於莫斯科宗主教區烏克蘭正教會（Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate，暫譯）。網絡流傳的影片可見建築起火並冒出濃煙。

The occupiers "denazified" the wooden skit of the Svyatogorsk Lavra of the #Ukrainian Orthodox Church pic.twitter.com/sNMJNXi8ME — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2022

俄烏互控對方所為

烏克蘭官員批評是俄軍所為，並指修道院內本來有約300名難民，包括60名兒童。

俄羅斯國防部則否認涉事，指是烏軍撤離前在修道院縱火。

After russia's bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It's affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia's army? pic.twitter.com/3HI3sjQnf4 — Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 4, 2022

烏克蘭總統澤連斯基公開要求把俄羅斯踢出聯合國教科文組織，他批評稱「俄羅斯在烏克蘭燒毀每一座教堂，炸毀每一所學校，每一座遭毀壞的紀念碑都在證明俄羅斯在聯合國教科文組織沒有一席之地。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）4日表示，無可能估計與俄羅斯的戰爭何時完結，但若樂觀地預測的話，或可在年底前結束。