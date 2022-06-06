WWDC 2022｜蘋果開發者大會為何受注目　傳聞中這些技術令人期待

蘋果開發者大會WWDC（蘋果發布會，Apple Worldwide Developers Conference）將於6月7日凌晨1時開始。



此次除了預期中會發布的iOS 16等作業系統之外，也傳出蘋果可能推出硬體更新，新款的MacBook Air可能會隨之亮相。

此次盤點了五大WWDC重點。

【懶人包】將推出AR頭戴式裝置？一個圖輯看清五大WWDC重點▼▼▼

+ 29

iOS 16

首先，關於iOS 16其實並沒有很多爆料流出，根據先前彭博社記者Mark Gurman爆料指出，iOS 16可能會有重新設計的螢幕桌面，在小工具上會有所改變，而健康功能也會有更新。除此之外，iOS 16還將加入隨顯螢幕Always on Display，可以在手機處於待機狀態時顯示有限的資訊，目前在Android手機上廣泛可用，不過目前預計只會在高階機型上出現此功能。

MacBook Air

蘋果可能在WWDC大會上推出新的Mac電腦，預計可能推出新款MacBook Air，但由於新冠疫情影響產能，上市時間可能較晚。新款MacBook Air預計將採用類似MacBook Pro的外形，不再是錐形機身，將更薄更輕，預計將有多種顏色，尺寸可能在13.6吋左右。MacBook Air可能會配備下一代M2晶片，預計將擁有與M1相同數量的計算核心，但速度更快，圖形處理能力也有所提高，有9到10個GPU圖形內核，而目前的M1晶片是7到8個GPU核心。

iPadOS 16

目前透露的資訊，iPadOS 16將會在性能上更加強化，讓iPad更像筆記型電腦而不是智慧型手機，這在系統界面上預計會有重新設計的多功能界面，多功能交換更加容易，允許用戶調整視窗的大小，蘋果還計劃為用戶實現同時處理多個應用程式的新方式。

watchOS 9

更新將圍繞日常操作邏輯，也針對手錶推出新版省電模式，目前Apple Watch省電模式較為無感，改進後或許更類似iPhone，不限制功能但降低電池的使用強度。而在心室顫動檢測功能會更細化，例如支援一個人在某段時間內心室顫動狀態的頻率。其他跟健康有關辜能包含改善健康和活動跟踪，更多的運動方式， 跑步的額外數據記錄等。

AR頭戴式裝置

不斷有消息說AR／VR頭戴式裝置可能會在2022年全球開發者大會上推出，但目前認為可能性不高，由於多名分析師、爆料者提到，蘋果目前還沒有準備好推出這款產品，發熱之類的問題沒解決，且軟體內容還尚未研發完成。