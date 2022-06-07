拜登或訪沙特晤王儲　美國民主黨議員反對　白宮辯護

美媒傳出美國總統拜登（Joe Biden）或訪沙特阿拉伯的消息，並指他將與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。美國民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）6月5日表態反對，指拜登不應到訪沙特或與穆罕默德會面。白宮則辯護稱，拜登最關注的是他與外國領導人的接觸如何促進美國利益。



希夫是眾議院情報委員會主席。他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》（Face the Nation）訪問時稱，如果他是拜登，他不會去沙特，也不會與穆罕默德握手，因為穆罕默德「宰殺」一名美國居民，並以最可怕和有預謀的方式將他切成碎片。

拜登有意出訪沙特的消息自從傳出後已引起爭議，因沙特人權紀錄屢被指不佳，王儲穆罕默德更遭質疑是《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）死亡事件的幕後策劃者。沙特否認穆罕默德與卡舒吉的死有任何牽連。

希夫如今說，在沙特阿拉伯對人權方面作出徹底的改變之前，他不想與穆罕默德有任何關係。他指理解沙特對油價的影響，但他認為這可成為美國擺脫石油的一個令人信服的理由，這可避免暴君和兇手對美國發號施令。

美國仍未確定拜登是否將出訪沙特。美國白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）6月6日表示，她可保證，拜登最關注的是他與外國領導人的接觸，可如何促進美國的利益，他面對沙特阿拉伯以及其他地方時都是一樣。她指一旦拜登展開以色列和沙特阿拉伯之行時，這些旅程將在可為美國人民和中東地區取得重大成果的背景下進行。