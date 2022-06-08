歐盟充電線規格統一用Type C　蘋果將首當其衝

歐盟（EU）成員國和歐洲議會（European Parliament）6月7日就歐盟國家銷售智能電話、平板電腦和相機等中小型電子設備統一充電器規格的法律文本達成協議。法媒指，這對美國蘋果公司（Apple）會是一大打擊。



歐洲議會稱，相關規定將於2024年秋季生效。歐盟相信，統一所有設備充電線有助減少電子垃圾，但蘋果認為，統一規格充電器會減緩創新速度並造成更多污染。

談判代表之一、歐洲議會議員Andrey Kovatchev表示：「這項新法會讓歐洲消費者的生活更輕鬆，對環境也更好。」「是時候跟我們抽屜中成堆的充電線說再見，（新法）每年可減少約1.1萬噸電子垃圾。」

根據法媒，歐盟擁有4.5億人口，其中包括部分世上最富有的消費族群，把充電規格統一為Type C或影響全球智能手機市場。消費者目前有3種常見傳輸充電線可選擇，蘋果的Lightning、多數其他手機使用的Micro USB，以及愈來愈多人使用的Type C。

歐盟委​​員會長期以來一直為它與設備行業達成、2009年制定的自願協議辯護，認為那能實現電線大幅減少，但蘋果拒絕遵守。

蘋果已在其部分iPad和筆記本電腦使用USB-C插口，同時堅持認為任何強制歐盟所有手機使用通用充電器的立法都沒有根據。