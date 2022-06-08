默克爾卸任後首次受訪：對烏克蘭政策沒錯　不會道歉

德國前總理默克爾（Angela Merkel）卸任總理職位後，6月7日首次接受傳媒採訪。她表示，自己為緩解俄烏局勢所做的外交努力沒有錯，「我不會道歉。」



默克爾7日在柏林一間劇院接受德國記者兼作家奧桑（Alexander Osang）採訪時形容俄烏衝突是巨大悲劇，又否認包括自己在內人士參與綏靖政策、最終促使俄羅斯入侵烏克蘭的說法。她說：「我已嘗試努力避免災難，倘若外交手腕不成功，那也沒有錯。我不認為我現在應說那是錯誤，我不會道歉。」

當提及自己在任期間與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）打交道，默克爾稱：「它沒有成功是個巨大悲劇，但我不會責怪自己嘗試。」

圖為6月7日，德國前總理默克爾和記者兼作家奧桑在柏林樂團（Berliner Ensemble）合照。（AP）

默克爾承認，2015年的《明斯克協議》（Minsk Agreement）不滿足烏克蘭所有利益，「但當時它帶來平靜，例如，它給予烏克蘭大量時間，即7年，發展成今天的樣子，」若當年沒有干涉， 「普京或在烏克蘭造成巨大破壞」。

她認為，俄羅斯無藉口對烏克蘭實施野蠻攻擊，這是俄羅斯的重大錯誤。

默克爾就因應俄羅斯2014年吞併克里米亞的制裁措施表示，就她而言，制裁本可更嚴厲，但當時願意這樣做的人並非大多數，他們已把俄羅斯排除出八國集團（G8）之外，北約各國亦把國防預算目標設為國內生產總額（GDP）2%。