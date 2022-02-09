傳拜登私下點評盟友：朔爾茨不是默克爾　馬克龍想成為戴高樂

美媒引述消息人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）曾私下逐一點評幾位國家領導人，其中包括德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等。



美國全國廣播公司（NBC）2月9日引述知情人士的說法報道，拜登在閉門會議上分享他對世界領導人和北約盟友的印象，拜登稱，朔爾茨不是前總理默克爾（Angela Merkel），而馬克龍想成為法國傳奇政治家戴高樂（Charles de Gaulle）。

消息人士稱，拜登還將英國首相約翰遜的舉止描述為「狂暴」（blustery），形容俄羅斯總統普京是「一個有核武器但沒有朋友的人」。

美國政府一位高級官員稱，拜登上述表態是在最近與他的國家安全團隊一些成員會面時作出的。

拜登稱朔爾茨無法像默克爾過去那樣團結跨大西洋聯盟來應對俄羅斯，因為他剛剛上台。在同一次會議上，拜登加倍強調了他對馬克龍的描述，即尋求成為像戴高樂那樣的傳奇法國領導人。

馬克龍一直在倡導由法國主導的與俄羅斯的談判，即諾曼底模式會談，這同時涉及德國和烏克蘭。知情人士稱，拜登認為，馬克龍通過歐盟而不是北約與俄羅斯接觸的努力，是一種擴大法國——以及他自己——比美國或英國更有影響力的參與方式。

當被問及拜登對馬克龍、朔爾茨、約翰遜和普京的評論時，美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示：「這種匿名八卦與總統對他同行的看法完全不同，他尊重和重視他們 。」