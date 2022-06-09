北京：美國編造新疆「強迫勞動」謊言　企圖將光伏產業轉移出中國

中國外交部發言人趙立堅6月8日批評美方指，美國編造所謂新疆「強迫勞動」的謊言，是要靠政治操弄，實現打壓新疆產業競爭優勢、將光伏產業轉移出中國的陰險目的。



在8日外交部例行記者會上，有記者提問指，美國貿易代表戴琪表示85%的太陽能電池板生產依賴中國，相關產業鏈貫穿整個新疆地區，而那裏存在嚴重的「強迫勞動」問題，詢問中方對此有何評論。

趙立堅回應指，中方已經多次強調，所謂中國新疆存「強迫勞動」說法是徹頭徹尾的世紀謊言。美國故意製造散播關於新疆「強迫勞動」等謊言的目的就是為了把中國從全球供應鏈產業鏈中排斥出去。

趙立堅又指，中國是全球光伏製造和裝機應用第一大國，而新疆是全球最重要的光伏產業基礎材料多晶矽的生產基地，美國編造所謂新疆「強迫勞動」的謊言，是要靠政治操弄，實現打壓新疆產業競爭優勢、將光伏產業轉移出中國的陰險目的。

趙立堅表示美方所作所為只會打壓正常的光伏產品貿易、打亂正常供應鏈，破壞全球應對氣候變化的努力，這也將最終反噬美國自己、損害其自身利益，中方將一如既往地採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。