烏克蘭｜土俄外長會晤　稱黑海建糧食走廊合理可行

撰文：王慧珊 房伊媚
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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）6月8日訪問土耳其訪安卡拉，與當地外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）討論有關烏克蘭穀物出口的問題。恰武什奧盧稱支持在黑海建立糧食走廊的計劃，認為此舉合理可行。

聯合國提出，可開通海上走廊，讓烏克蘭可經黑海出口穀物。恰武什奧盧在與拉夫羅夫的聯合新聞發布會上指，聯合國的計劃合理，各方需進行更多會談，以確保船隻的安全，惟他承認這需要基輔和莫斯科之間進行談判。

拉夫羅夫表示，俄方已準備好確保離開烏克蘭港口的船隻安全，烏克蘭穀物可被運送到目的地，俄羅斯沒設置障礙。他將烏克蘭穀物不能出口的情況歸咎於烏克蘭。他指如烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）仍負責黑海的某些事，他有必要下令，以允許外國和烏克蘭船隻進入黑海。

拉夫羅夫指，如烏克蘭清除港口的水雷，俄羅斯將與土耳其合作，俄方保證不會發動任何襲擊。

恰武什奧盧和拉夫羅夫均表示，在世界糧食危機不斷升級的情況下，西方應放寬對莫斯科的制裁，以允許俄羅斯穀物出口。

烏克蘭表示，政府準備提供條件來恢復港口的貨物出口，但它尋求不會受到俄羅斯攻擊的安全保證。

自俄羅斯在2月下旬向烏克蘭發動攻擊並封鎖該國的黑海港口以來，烏克蘭的大部分糧食出口已經停止，這個世界第五大糧食出口國過去90%的貿易都是通過這個港口進行。

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