美國批准1.2億美元對台軍售　北京：嚴重損害中國主權和安全利益

美國政府批准新一輪對台軍售，包括價值1.2億美元（約9.3億港元）的海軍艦艇零件與技術支援，中國外交部6月9日回應稱，此嚴重損害中國主權和安全利益，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。



中國外交部發言人趙立堅9日在例行記者會回應表示，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，特別是「817公報」規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

他稱，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

據美國防務安全合作局（U.S. Defense Security Cooperation Agency）的聲明稱，這次軍售是回應駐美國的台北經濟文化辦事處要求，提供包括船艇和船艇系統的後備和維修零件、後勤技術援助、美國政府和承包商代表的技術和後勤支持，以加強應對當前及未來威脅的能力。

台灣：可望一個月後生效

台灣國防部則表示，這次軍售可望在一個月後正式生效，並對美方軍售能持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，表達感謝。