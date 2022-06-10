新冠肺炎︱世衛：疫情源頭仍然不明　對任何合理假設持開放態度

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發超過兩年，世界衛生組織（WHO）專家小組6月9日公開報告，指仍然缺乏解釋疫情如何開始的關鍵數據，因此對任何合理假設持開放態度。



美聯社報道，世衛專家小組的報告提到，不可以排除具爭議的實驗室意外洩漏病毒的推論。他們指世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾在2月兩度去信中國政府高層，要求提供關於最早在武漢確診個案等資料，但未知北京方面有否回覆。

報告稱專家取得超過4萬個過往沒有公開、在2019年在武漢收集的民眾血液樣本，它們用於測試病毒抗體，但沒有任何發現，因此估計病毒在同年12月底首次發現前，並沒有大規模傳播。

專家組指出，世衛沒收到任何評估疫情由實驗室意外引起的研究，而且他們對疫情起因受到多個原因影響而變得有限，包括並非所有中國的科學家提供的研究報告都已經發表等。

他們認為有需要在多方面進行研究，包括分析哪種野生動物可能是病毒宿主、病毒可能最先傳播地點的環境調查，同時亦應考究病毒與冷凍鏈的關係。

至於實驗室是否意外洩漏病毒的可能，專家指需要與負責管理和實施生物安全及生物研究安全的人員問話，不過專家組內的中國、巴西及俄羅斯科學家都不同意這個方向的調查。