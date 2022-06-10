小行星「龍宮」樣本發現氨基酸　或助解開生命起源之謎

生命起源的其中一派學說，是指地球的生命並非源自地球，而是從宇宙中「帶過來」。日本隼鳥2號在小行星「龍宮」採集到的樣本中，發現了20多種與生命活動密切相關的氨基酸，更發現了因水而反應的礦物存在。



日本研究團隊指出，他們從小行星龍宮收集回來的泥土樣本中，發現了23種與生命活動密切相關的氨基酸，包括穀氨酸、脯胺酸等。同時泥土的礦物大都是與水反應所產生的，可推斷龍宮原本是從一個含有大量水分的天體而來。

圖為隼鳥2號從龍宮帶回來的樣本，科學家從中發現20多種的氨基酸。（朝日電視Youtube截圖）

根據推斷，龍宮上的礦物，大約在太陽系形成後260萬年後形成。龍宮所在的天體可能是一顆數十公里長度的冰星球，在水分不斷溶解及結冰的過程中合成了氨基酸。後來冰星球和其他的天體發生碰撞，產生大量碎片，部分碎片又聚集在一起，成為了今天的龍宮。

研究指出龍宮的樣本密度空間高達50%，這與冰星球在除去水後，其他物質遺留下來的密度相似。龍宮直徑長900米，屬近地小行星之一。日本人造衛星隼鳥2號在2018年抵達龍宮，採集了表面約10公克的標本，在2020年返回地球。

人類過去從宇宙掉落的隕石上都有發現過氨基酸的痕跡，但始終無法否認可能是隕石在降落地球後遭受環境污染所成。這次是人類首次直接從外太空採集的樣本中發現氨基酸的存在。氨基酸是蛋白質構成的重要部分，發現有助解構宇宙生命之源。