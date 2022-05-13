科學家成功在月球土壤上種植物　成功發芽生長

人類首次在月球的土壤上種植物，成功讓植物生長起來。科學家證明了只要提供營養和環境合適，在月球的土壤一樣能夠種植植物，這為未來人類在月球建立殖民地，利用月球土壤自給自足打開大門。



實驗結果在《通訊生物學》（Communications Biology）最新一期發表。由美國太空總署NASA與佛羅里達大學進行的實驗，利用過去每次月球任務帶來的月球土壤，嘗試種植植物，發現植物能夠如常在月球土壤中發芽、生長。

研究人員在塑膠板上的孔，將大約一克月球的土壤製成小型盆栽，利用營養液潤濕，試種名為阿拉伯芥的種子。阿拉伯芥是一種常見的實驗室植物，體型細小，容易生長。

圖為利用月球土壤種植阿拉伯芥的實驗用盆，可見植物能如常發芽生長。（NASA Twitter圖片）

科學家後每天添加營養液到泥土上，結果發現植物可以在48到60小時內發芽。這代表着，月球的土壤不會阻礙植物生長。

月球的土壤與地球有很大分別，乾燥的月球土地上因幾乎沒有任何氧氣，氧化物含量極少。同時沙石均是由玄武岩和斜長岩崩解而成，風化作用和地球內不同，月球的土壤更接近「塵埃」。

不過，成功發芽的植物在第6天後，開始出現發育不良的形狀。例如發育不良的根，葉片上有淡紅色的沉澱，這與阿拉伯芥在惡劣環境生長的模樣相同。

科學家指出，當植物身處惡劣環境時，會以抵受惡劣環境的狀態生長，月球的土壤為植物帶來了壓力刺激。

人類把定居地放眼其他星球，如火星之前，不少專家均認為應先在月球建立定居地，例如把月球打造成前往其他星球的橋頭堡。讓植物直接在月球土壤生長，解決糧食是必須解決問題之一。