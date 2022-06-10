中美防長會晤　魏鳳和：若敢把台灣分裂出去　中國軍隊將不惜一戰

香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）6月10日一連三日在新加坡舉行，中國防長魏鳳和與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）10日下午先舉行雙邊會談，據中國國防部稱，魏鳳和向美方強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。



在雙邊會晤結束後，中國國防部新聞發言人吳謙在香格里拉酒店舉行媒體吹風會，他表示魏鳳和在會晤中強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。

據中國國防部網站發文，魏鳳和又談到台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞。他稱美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。

正在新加坡出席香格里拉對話的魏鳳和與奧斯汀6月10日舉行雙邊會晤（中國國防部）

要求美方理性看待中國發展

他又指，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，這也應該是中美共同努力的方向，美國必須理性地看待中國的發展壯大，不要攻擊抹黑中國、遏制打壓中國，不要干涉中國內政、損害中國利益，只有這樣，中美關係才能搞好，穩定的兩軍關係對兩國關係發展至關重要，兩軍應當避免衝突對抗。

雙方認同不把分歧變衝突對抗

中國國防部指，會談中雙方認為兩軍應落實好兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成衝突對抗。

雙方還就國際和地區形勢、南海問題、烏克蘭危機等交換意見。