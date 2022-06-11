美國女車震後染性病　法院判保險公司賠4千萬元　Elon Musk斥瘋狂

美國一名女子稱與男伴「車震」後感染性病，指控男方在事件中有疏忽，美國地方上訴法院6月7日判定男方的汽車保險公司GEICO要賠償女子520萬美元（約4,056萬港元）。GEICO已入稟到聯邦法院反擊。事件在網絡引來熱議，就連世界首富馬斯克（Elon Musk）也加入評論稱「瘋狂」。



在法庭文件內被稱為M.O.的女子指，2017年11月、12月與男伴在一架車內發生性行為後感染性病，當時未有採取預防措施，她主張遭男方傳染人類乳頭瘤病毒（HPV），指控是對方疏忽，明知自己帶病毒但沒有透露自己的情況，令她精神上和身體上受痛苦，及要支付「過去與未來的醫療費用」。

美國一名女子車震後染性病，法院判保險公司賠錢的事件在網絡引發熱議，圖為官司中保險公司GEICO的代表吉祥物Gecko（FB@GEICO）

2021年2月，這名女子向男方的汽車保險公司GEICO索償，認為保單保障範圍涵蓋她的受傷。GEICO拒絕賠償，事件進入仲裁階段，仲裁員之後判定是汽車內的性行為直接導致或直接促成導致女子感染人類乳頭瘤病毒，並在同年5月認定女子應獲保險公司給予520萬美元（約4,056萬港元）賠償，此金額並得到法庭確認。

GEICO不服上訴，但至2022年6月7日，密蘇里州上訴法院內的三名法官維持下級法院的判決，確認女子有權獲得該賠償金額。GEICO已再入稟聯邦法院挑戰這決定。

這宗判決引來世界首富Elon Musk評論稱是「瘋狂的損害索償」，圖為2022年3月22日馬斯克在德國出席Tesla工廠開幕儀式（AP）

馬斯克：保險費高的原因

這宗官司經美媒紛紛報道後，在網絡引來熱議，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）也在Twitter評論一番，他6月10日留言稱，這些瘋狂的損害索償正是汽車保險費用如此高的重要原因。

他又稱，應該可以起訴有關律師事務所提出瘋狂的損害索償。