德國總理訪問巴爾幹半島　斡旋保加利亞支持北馬其頓入歐

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）6月11日旋風式出訪北馬其頓（North Macedonia）及保加利亞（Bulgaria），嘗試化解北馬其頓及阿爾巴尼亞（Albania）就加入歐盟所引起的爭議。



美聯社報道，朔爾茨在北馬其頓首都斯科普里（Skopje）與總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovachevski）會面時表示，北馬其頓及阿爾巴昆亞都值得展開加入歐盟的談判，強調西巴爾幹半島對德國有重要戰略價值，柏林方面會認真支持區內國家成為歐盟一份子。

科瓦切夫斯基認為北馬其頓根據核實制度，已經符合所有展開加入歐盟談判的條件，呼籲歐盟23日舉行峰會時，為兩國的加入申請談判開綠燈，指談判不應有成員國阻撓而停滯不前。

北馬其頓及阿爾巴尼亞在2018年獲歐盟領袖同意展開加入談判，惟保加利亞一直要求北馬其頓正式承認其語言源自保加利亞語，並在憲法提及保加利亞少數族裔，以及打擊涉及反保加利亞的言論。斯科普里方面強調國家身份及語言問題沒有談判空間，而一切解決方案必須建基於歐洲價值。

朔爾茨其後轉抵保加利亞首都索非亞（Sofia），與當地官員討論烏克蘭局勢及減少對俄羅斯能源的依賴，指有信心歐洲人團結為歐盟及巴爾幹半島和平負責，所以稱為了歐洲著想，現在需要擴大歐盟版圖。

他又認為，北馬其頓需要一個明確的歐洲前景，而根據歷史經驗，鄰國之間克服不信任感，建立友好關係之後，對所有國家都大受裨益。

保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）則重申北馬其頓需要符合索非亞方面提出的三大要求。