北馬其頓正式加入北大西洋公約組織

北馬其頓（North Macedonia）了結與希臘有關國名的爭議後，3月27日正式加入北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，NATO），成為北約第30個成員國。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在一份聲明中表示：「北馬其頓今天加入北約，是北馬其頓政府和人民為加入北大西洋聯盟多年努力的結晶。」他說北馬其頓加入北約將有助區內更大幅度的整合、民主改革、貿易、保安及穩定。

圖為2017年5月25日戰機在北約位於比利時布魯塞爾的總部上空飛過。2020年3月30日起，北馬其頓的國旗亦會在此處飄揚。（Getty）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，北馬其頓現在成為北約家庭一分子。組織無論面對任何挑戰，都會變得更強以及更安全。

他3月30日會在北約位於比利時布魯塞爾的總部主持儀式，屆時北馬其頓國旗將在旗杆升起，與其他29個成員國國旗並列。

北馬其頓總統彭達羅夫斯基（Stevo Pendarovski）稱，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下北馬其頓不能恰當地慶祝，但這是國家獨立30年來，終於確保馬其頓人的安全以及國家的未來予以保證。