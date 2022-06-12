德媒：朔爾茨擬聯同法意領袖訪問烏克蘭　與澤連斯基會面

俄羅斯入侵烏克蘭超過一百天，基輔方面指守軍面臨彈藥不足問題，要求西方國家增加援助。德國傳媒6月11日報道，總理朔爾茨（Olaf Scholz）計劃在6月底與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問烏克蘭。



德國《圖片報》（Bild）引述烏克蘭及法國政府消息人士報道有關消息，指朔爾茨可能在6月底七國集團（G7）峰會前夕訪問基輔，並與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，以示歐洲在烏克蘭問題上團結一致。

目前柏林方面未有回應有關消息，朔爾茨曾表明自己只會在有目的的情況下訪問基輔，而不是與一大批人到當地「打卡」。

俄烏開戰以來，朔爾茨、馬克龍及德拉吉至今都沒有踏足過烏克蘭，而德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）曾經在4月表示有意與愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭總統一同前往基輔，但被指遭烏克蘭方面拒絕。施泰因邁爾其後與澤連斯基通話，稱雙方「過去的惱怒」已消除，他們同意保持緊密聯繫，澤連斯基亦邀請他到當地訪問。