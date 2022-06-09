烏克蘭局勢︱澤連斯基：北頓涅茨克之戰或決定烏東命運

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月8日表示，在北頓涅茨克（Severodonetsk）的戰鬥或將決定烏克蘭東部的命運。



澤連斯基表示「在許多方面來說，頓巴斯（Donbas）的命運正在那裏決定。」他又稱，烏軍正在給敵軍造成重大損失。

俄烏繼續在烏東展開激烈戰爭，俄軍5月底進入北頓涅茨克市，與烏軍爆發巷戰，之後6月4日烏方又表示，烏軍正反攻，俄羅斯失去在北頓涅茨克的陣地，至6月7日，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示俄軍已經「全面解放」北頓涅茨克的住宅區。

烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）州長哈帶（Serhiy Haidai）稱，不可能說俄方已完全控制北頓涅茨克市，戰鬥仍在繼續。據他所指，在北頓涅茨克市與鄰近的利斯坎斯科市（Lysychansk）仍有約1.5萬平民。

具有重要戰略意義的北頓涅茨克市和利斯坎斯科市位於西維爾斯基頓涅茨河（Siverskyi Donets River）東岸，兩市是烏克蘭最後控制盧甘斯克的主要地區，與相鄰的頓涅茨克（Donetsk）地區構成頓巴斯（Donbas）地區。