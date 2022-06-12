澤連斯基「過來人之說」？烏克蘭總統籲台：及早以外交預防衝突

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月11日以視像方式出席新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），呼籲通過外交解決北京和台灣之間的安全緊張局勢。



現場有記者問他，如何應對北京對台灣的經濟和軍事脅迫的問題。他稱，外交解決通常在預防衝突有用，但不是在戰爭開始了，以及已有幾百萬人受害者出現之後。

他說：「我認為今天烏克蘭的情況對全世界來說是一個例子。世界必須始終支持任何與防患未燃有關的行動，以免發生戰爭。」

澤連斯基稱：「世界上沒有任何正面的戰爭。沒有人會得到好處，除了一些政治領導人，因為他們的政治胃口，他們的野心每天都在增加。」

他稱：「世界應通過外交來決定一切。支持需要它的國家。不要讓這個或那個國家與另一個國家獨處，後者可能在財政、領土、武器方面更強大。如問題可通過外交解決，它們必須（通過外交）解決。」

澤連斯基回答記者時，沒直接提到北京或台灣，也沒提及中國領導人名字。

他在這僅10分鐘多一點的演說中，也引述新加坡建國總理李光耀的名言，「如沒有國際法，而大魚會吃小魚，小魚會吃小蝦……我們可能就不存在了」。