北京：台灣是中國領土　台海非國際水域　指美國威脅中國主權安全

美媒引述知情人士稱，中國軍方官員近數月與美方會面時，多次堅稱台灣海峽不是國際水域，引起華府疑慮。中國外交部6月13日回應報道時稱，中方對台灣海峽享有主權權利和管轄權。



中國外交部發言人汪文斌13日主持例行記者會稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。

他說，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

汪文斌表示，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

他還說，國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對。

彭博社12日引述知情人士稱，中國官員多次透過多個層級向美國政府遞交聲明，向美國的國際法觀提出異議。

美國和關鍵盟國稱，海峽大部分的地方構成國際水域，作為航行自由演習的一部分，他們經常派海軍艦艇通過水道。中國長期以來一直宣稱台灣海峽是其專屬經濟區的一部分，但過往並沒有經常與美國官員談論這片水域的法律地位。

報道指，不清楚中方近期言論是否表明會採取更多措施來對抗進入台灣海峽的海軍艦艇，美國仍在南海開展航行自由行動，挑戰中國在具爭議區域周圍的領土主張。

美國防部發言人邁納斯（Martin Meiners）電郵回覆稱：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括過境、穿越台灣海峽」。