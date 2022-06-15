布林肯批中國對台行徑危險　籲以俄烏局勢為戒

美國務卿布林肯（Antony Blinken）6月14日批評中國近年來針對台灣的行徑具潛在危險，恐破壞穩定。



布林肯14日出席美國公共廣播公司新聞節目（PBS NewsHour）期間，主持人伍德拉夫（Judy Woodruff）談到包括退役海軍上將斯塔夫里迪斯（James Stavridis）在內人士認為，看到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在烏克蘭經歷的一切，中國現時不太可能犯台。

當被問及是否同意這種看法，布林肯表示，自己無法揣測中國未來會做什麼或不會做什麼，但美國正努力改變可能影響中國決策的大環境。

布林肯指，針對台灣議題，美國長年政策沒有改變，確保沒有任何一方單方面改變現狀，但過去數年來，中國在國內行徑愈來愈專制，在國外則愈來愈咄咄逼人，包括對台灣採取具潛在危險、可能破壞穩定的行為。

他稱：「這麼多國家聯合抵抗（俄羅斯）侵略，不僅確保烏克蘭獲得所需支援，也確保俄羅斯為此付出代價。」他認為這是中國決定是否攻台時必須考量的因素之一。

布林肯重申華府會持續遵循承諾，協助台灣自我防衛。他表示，美國不僅致力遵循一中政策，也會遵循《台灣關係法》及在此法下的責任，確保台灣具備有效自我防衛及最終抵禦任何侵略的能力。