拜登政府考慮削減對華關稅　專家：能舒緩通脹但不是靈丹妙藥

美國拜登（Joe Biden）政府正考慮取消部分對華關稅，指這些在特朗普（Donald Trump）時代開徵的稅項為「不負責任」。但取消相關的關稅能有多大作用，能解決美國今天持續高企的通脹壓力嗎？



美國前總統特朗普先後向中國鋼鋁等總值數以十億美元的進口商品徵收關稅，其中包括如單車及鞋類等一般的消費品，都被徵收高達25%的關稅。隨着近期通脹持續攀升，美國政府正考慮撤回部分關稅措施。

圖為6月14日，拜登在美國勞工聯合會和產業工會聯合會上發言。拜登政府正審視並有意削減對華關稅。（AP）

許多經濟學家和企業一直敦促拜登削減關稅為美國通脹降溫，哥倫比亞大學經濟學家兼中國商業與經濟教授魏尚進表示，削減關稅會不只對中國，對美國亦有利。美國向中國進口的東西，每100美元就有40美元是零部件，60美元是家庭日用品消費。

美國開徵關稅一直被受批評，除沒有達成改變中美貿易間的核心問題外，企業往往把關稅成本轉嫁消費者，導致整體零售價格上升。加上現時的高通脹，為美國普遍家庭帶來了巨大壓力。

但儘管撤消關稅可以部分減輕成本負擔，對通脹的舒緩作用有限。美國現時的通脹在於受全球疫情干擾的供應鏈，及俄烏戰爭帶來的影響。美國財長耶倫（Janet Yellen）已表明，降低對華關稅不會是靈丹妙藥。

同時，取消關稅亦會讓拜登政府遭受對華強硬的政客及部分有影響力團體反對。如美國鋼鐵工人工會（United Steelworkers），在6月初致函白宮，稱對中國鋼鐵徵收高關稅，能保護美國鋼鐵製造商，又稱目前鋼鐵價格非常高，業界對這種情況感到滿意。

圖為2021年1月，美國羅德島州一個村鎮，大量的太陽能板。美國從中國及東南亞地區進口大量太陽能板。（AP）

北卡羅來納大學供應鏈管理教授漢德菲爾德（Robert Handfield）表示，預料拜登政府將有選擇地按行業降低關稅，例如太陽能板。但除了俄烏戰爭和疫情外，通脹的核心問題還在於供應鏈的基礎設施。疫情暴露了全球供應鏈流動的弱點，導緻美國港口出現堵塞。

「我認為政府在短期內沒有什麼可以做。 」「提高利率可能會降低對某些商品的需求，但全球供應鏈有很多瓶頸，這些原因很多，但與政府的政策無關。」漢德菲爾德表示，全球供應鏈大概需要多一至兩年的時間才會回復正常。