美國加息｜通脹高企股市下挫　美國經濟要陷入衰退了嗎？

美國通貨膨脹升至40年以來最高水平，股市下挫，聯儲局宣布加息0.75里，創30年來新高。相比2022年初3個月，經濟明顯正在下行。這是否正在預視着美國要陷入經濟衰退？



環境上仍然樂觀，但有風險

儘管通脹緊縮，消費者仍然會健康消費。企業仍繼續投資設備，積極招聘，就業市場蓬勃，反映了積極前景。High Frequency Economics 首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，目前美國數據中沒有任何跡象表明經濟衰退迫在眉睫。

圖為5月4日，美國聯儲局主席鮑威爾在記者會上發言。（AP）

但法魯奇指出：「經濟正迎來逆風。」

經濟衰退的風險確實存在，高通脹比經濟學家和美聯儲預期的更加頑固持久：5月消費者價格同比上漲 8.6%，是自1981年以來最大的年度漲幅。俄烏戰爭推高全球食品和能源價格，中國因新冠疫情實施的封鎖措施加劇了供應短缺，成本高企加劇通脹。

分析人士表示，多年來在超低借貸成本推動下的蓬勃經濟可能無法承受高利率的影響，美國失業率水平跌至近半個世紀以來3.6%的最低點，雇主空缺職位數量接近創紀錄水平。然而，如果借貸成本變得更高，消費者和企業壓抑支出，即使是一個勞動力市場健康的經濟體最終也可能陷入衰退。

加息將如何削弱經濟？

利率上升會減緩消費者借貸意願。房屋是最明顯的例子，美國4月份30年期固定貸款平均利率十年來首次超過5%，並一直維持該水平。在一年前平均利率3%也不到，拖累房屋銷售下降。

抵押貸款申請也是如此，消費者和企業不願借貸，消費和投資也會放緩。如企業停止購買新設備或擴大產能，招聘也會減少，甚至出現裁員以節省支出。失業率上升，會進一步令消費者消費能力下降，進一步拖垮經濟。

圖為5月5日，伊利諾伊州布魯克的一個新房屋發展區。加息會推高借貸置業成本。（AP）

經濟衰退的跡象是？

經濟學家表示，經濟衰退可能即將來臨最明顯的信號將是失業率飆升，同時在觀債息支付或收益率的變化，是否會出現被稱為「孳息曲線倒掛」的衰退信號，例如10年期國債收益率低於短期國債收益率。

孳息曲線倒掛通常意味投資者預見到經濟衰退，因長期債券通常會向投資者支付更高的收益率。儘管如此，在曲線倒掛後經濟衰退可能需要長達18或24個月的時間才能反映出來。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，聯儲局的目標是提高利率以冷卻借貸和支出，以便企業減少大量職位空缺。鮑威爾希望公司無須提高工資，從而舒緩通脹壓力，同時避免出現重大裁員失業。

儘管經濟學家表示美聯儲有可能取得成功，但也有人會懷疑央行能否在不最終使經濟脫軌的情況下控制如此高企和持續的通脹。德意志銀行認為，至2023年年中，美聯儲將不得不將其關鍵利率至少提高到3.6%，足以在年底導致經濟衰退。

儘管如此，許多經濟學家表示，任何衰退都可能是溫和的。美國家庭的財務狀況比2008年金融海嘯前要好得多，當時房價暴跌和失業，破壞了許多家庭的財務狀況。