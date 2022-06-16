捷克7月起擔任歐盟理事會輪任主席國　應對俄烏戰爭成最優先事項

捷克將自7月接任法國輪任歐盟理事會主席國，總理菲亞拉（Petr Fiala）在6月15日確立歐盟下半年的優先課題，重點包括烏克蘭、能源、防衛等應對俄烏戰事。



菲亞拉在捷克國會上，說明捷克在領導歐盟下半年的優先處理事項：「俄羅斯的侵略撼動了許多我們過去確信的事。」

「我們有兩個具體目標，第一個是盡快給予烏克蘭候選國資格，第二個是我們對俄羅斯實施最嚴厲的制裁。」捷克是東歐的國家之一，一直支持加快烏克蘭加入歐盟的進程。

圖為6月15日，烏克蘭總統澤連斯基以視像形式出席捷克國會發言。（AP）

菲亞拉表示，除了持續大力支援烏克蘭難民和重建，還有糧食安全的供應鏈、區域安全的共同防衛問題。

捷克的另一個目標，是促進成立組織，聯合購買天然氣，以確保歐盟國家可以在其他地區以較相宜的價格滿足天然氣需求。俄烏戰爭改變了歐洲的能源版圖，捷克與法國都是高度依賴核能的國家，不過歐洲議會環境委員會和經濟委員會在14日的聯席會議上通過表決，反對將核能列入歐盟的「永續能源」項目，對想提倡依賴核能應對能源依賴的捷克構成挑戰。

歐盟理事會主席國每半年輪任，主持除了外交事務的9個領域的理事會，負責推動政策議程。主席國主要負責協調議題的影響力，尤其俄烏戰爭後，東歐國家在歐盟的重要性大增，捷克將如何領導歐盟備受關注。