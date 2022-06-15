歐盟發起訴訟批英國未履行《北愛爾蘭議定書》　約翰遜回應：失望

歐盟委員會6月15日對英國發起兩項新法律訴訟，以及重啟一項法律訴訟，原因是歐盟相信英國未履行《北愛爾蘭議定書》。英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人同日表示，英國對歐盟採取法律行動感到失望。



歐盟委員會透過兩項新的法律訴訟，分別指控英國未能確保有足夠的基建設施和人手在北愛爾蘭檢查貨物，以及英方沒向歐盟提供足夠的貿易數據。

歐盟委員會也重啟一項在一年前暫停的法律訴訟，它與農產品的流通有關。

歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）表示，如英國未能在兩個月內回應歐盟的指控，歐盟可能會將此案提交至歐洲法院（ECJ）。英媒15日稱，這三項法律訴訟可能會令歐洲法院對英國處以罰款，雖然法院有可能在逾一年後才這樣做。

英國：增加企業和公民負擔

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人15日指，英國對歐盟採取法律行動感到失望，英方指歐盟的行動會增加企業和公民的負擔，並使雙方倒退。

英國13日公布計劃修改2019年與歐盟達成的《北愛爾蘭議定書》相關法案，以便令部份商品更容易從英國大不列顛島（Great Britain）流向北愛爾蘭。英媒15日稱，歐盟發起的三項法律訴訟與英國的新計劃不相關，而是與歐盟認為英國未能履行管理北愛爾蘭貿易的協議有關。