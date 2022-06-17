沙特阿拉伯官員充公「彩虹旗」商品　指宣傳同性戀違反伊斯蘭信仰

沙特阿拉伯媒體6月14日指，沙特官員展開行動，在首都利雅得（Riyadh）充公一些商店中印有「彩虹旗」或與「彩虹旗」顏色相同的商品。商務部官員指，他們在搜查與伊斯蘭信仰和公共道德有抵觸、針對年輕一代宣傳同性戀顏色的物品。



據沙特阿拉伯國營新聞電視台（Al Ekhbariya）14日稱，這些被充公的商品包括蝴蝶結、裙子、帽子、鉛筆盒、玩具等，當中大部份都是以兒童為銷售對象的產品。

pride month in saudi arabia: authorities are seizing all rainbow-colored toys/clothing bc it promotes homosexuality



who’s going to break it to them that’s not how it works? pic.twitter.com/aDafhsyk2h — ian bremmer (@ianbremmer) June 15, 2022

記者又在新聞報道期間指向一支彩虹旗，指這支旗在利雅得的市場內出現，形容它的顏色向兒童傳達「有毒訊息」。

「彩虹旗」是一面代表性小眾人士（LGBTQ+）的旗幟，民眾用「彩虹旗」來表達對性小眾的支持。沙特將同性戀定為違法行為。