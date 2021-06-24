匈牙利新法案遭批評「反同性戀」　與歐盟爭拗不斷

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-24 21:53

匈牙利議會6月中通過法案，禁止學校向18歲以下未成年人傳播任何宣揚LGBT（同性戀、雙性戀與跨性別者）的內容後，此舉遭批評是「反同性戀」，在歐盟內引起爭議，16個歐盟國家領袖6月24日聯合發信表示反對，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）同日否認法案是反同性戀，並指只是希望由家長來決定如何教育孩子。

6月14日，匈牙利有群眾上街集會，抗議新法案禁止學校向18歲以下未成年人傳播任何宣揚LGBT的內容（Reuters）

歐盟16國發信

這個法案引發匈牙利與其餘多個歐盟國家之間的進一步分歧，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）6月23日批評匈牙利的法案違背歐盟基本價值觀，形容法案是「恥辱」。

16個歐盟國家領袖6月24日聯合向馮德萊恩與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）發信，表達支持馮德萊恩的立場，16個國家包括德國、法國、意大利、西班牙、荷蘭、比利時等。

圖為匈牙利總理歐爾班（中）6月24日在布魯塞爾出席歐盟峰會（Reuters）

匈牙利否認反同性戀

匈牙利總理歐爾班辯護稱，自己是捍衛LGBT權益的鬥士，「過去同性戀是要受懲罰的，我為他們爭取自由與權利，所以我是捍衛同性戀人士的權益。」

歐爾班稱，法案並非針對同性戀，他稱這法律是由家長來決定孩子接受什麼樣的性教育，「完全屬於家長，才是這法律的意思。」他強調無意廢除法案。