金像影帝Kevin Spacey現身倫敦法院　否認性侵3男指控

奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）6月16日現身倫敦法院，就他涉嫌性侵三名男子的指控出庭應訊。他在庭上否認指控，法官批准他無條件保釋，下令7月14日再次上庭。



美聯社及天空新聞（Sky News）報道，現年62歲的奇雲史柏西在代表律師及兩名警員的陪同下，於16日早上抵達倫敦西敏裁判法院，出席關於他涉及性侵指控的初步聆訊。

今次聆訊長約半小時，奇雲史柏西在庭上向法官講出自己的全名、出生日期及倫敦的住址。他一共被起訴5項罪名，包括4項性侵，以及1項未經同意下參與進入式性活動罪名。

他的代表律師表示否認所有指控，並為此返回英國證明自己清白，稱如果要繼續生活，就需要回應這些控罪。

裁判官宣布下一次法庭聆訊在7月14日舉行，奇雲史柏西獲無條件保釋，期間可以返回美國。

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今次控罪在2005至2013年發生，奇雲史柏西涉嫌在2005年3年在倫敦兩度性侵一名現年40多歲男子；另一名30多歲男子稱自己2008年8月於倫敦遭奇雲史柏西在未經同意下發生性行為；第三名現年30多歲男子則指控對方在2013年4月於格洛斯特郡（Gloucestershire）性侵。