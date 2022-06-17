荷蘭搗破俄羅斯間諜企圖滲透國際刑事法院計劃

荷蘭情報與安全總局（AIVD）6月16日宣布搗破一個俄羅斯間諜計劃，指莫斯科方面企圖安排一名間諜以實習生身份滲透國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）。



美聯社報道，荷蘭情報部門指出，被捕男子是36歲的切爾卡索夫（ Sergey Vladimirovich Cherkasov），他為俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）工作，並以假名費雷拉（Viktor Muller Ferreira）及自稱33歲的身份由巴西抵達荷蘭。

當局在4月揭發切爾卡索夫的身份，於是通知荷蘭出入境部門，將他視為威脅國家安全人物，並在對方準備在海牙（The Hague）入境時，將他即時遣返到巴西。

AIVD指出，切爾卡索夫利用一個精心設計的身份，隱藏所有與俄羅斯及GRU的關係，而且指他早在2010年左右已經接受漫長及密集的訓練。當局稱這些密探以虛假身份生活，執法人員難以發現，令他們可以進行情報活動，再加上偽造的外國人身份，他們可以取得俄國人無法取得的資料。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，國際刑事法院調查俄軍違反戰爭罪行，AIVD表示，如果涉事間諜成功以實習生身份混入國際刑事法院，他或可以收集情報及取得資源，甚至連接法院網絡系統，複製、干擾或破壞法院內的文件和證據。