印度「烈火之路」新徵兵制招怒火　揭舊制財政負擔太重不得不改革

印度國防部6月14日公布名為「烈火之路」（Agnipath）的新徵兵計劃，但也引來民眾怒火，多地爆發示威活動，甚至有人投擲石塊、縱火等。這個計劃如此惹火是因為大幅縮短服役年期、不再設長俸等，印度要改革徵兵制也正反映了現時的問題——財政負擔太沉重。



在印軍公布新徵兵計劃的兩天後，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）、比哈爾邦（Bihar）和北方邦（Uttar Pradesh）等多地都出現示威活動，在部份地方如印北，警察發射催淚彈驅散人群。

印度新徵兵計劃：2022年6月17日，印度中部城市海德拉巴（Hyderabad）爆發示威，有火車起火（AP）

新制vs舊制

「烈火之路」計劃標榜要建立武裝部隊的年輕形象，招募4.6萬名年齡介乎17.5歲至21歲的新兵「烈火戰士」（Agniveers），每屆新兵服役4年，之後75%人都會離開，只有約25%士兵會獲繼續留用及可以服役15年，此意味大部份人的役期都只有4年，與舊制役期17年相當不同。

新舊制的重大分別還在於軍人服役後福利，根據舊制，退役軍人可享終身長俸，新制的軍人則在退役後會得到一筆退伍金，例如完成4年服役者可得到110萬至120萬盧比（11萬至12萬港元），但這明顯不及定期有長俸來得吸引。

印度新徵兵計劃：2022年6月17日在印度首都新德里，大批民眾示威反對新徵兵計劃（AP）

熱切等待者期望落空

一名示威青年庫馬爾（Mohan Kumar）就向《印度快報》講述他的不滿，他指新計劃只是給那些失業年輕人的安慰劑，「只服役4年，現在就連父母也會重新考慮要不要把他們的兒子送入軍隊。」

由於過去軍人獲得的待遇不錯，當地有不少年輕人希望投考軍隊，甚至花費4、5年時間準備考試，當地也有教育中心開班招收學生，教導他們如何應考等。印度軍隊過去兩年因疫情暫停徵兵，不少人正熱切等待徵兵計劃重開，但如今役期大幅縮減，打亂了不少人的計劃，並指「那些男孩為參軍預備了5年，但如今只服役4年，他們現在是為了什麼？」

印度新徵兵計劃把年齡限制在17.5歲至21歲，也惹來很多超齡者不滿，政府如今決定把上限暫提升至23歲，但只限今年。

印度新徵兵計劃：2022年6月17日，印度中部城市海德拉巴（Hyderabad）爆發的反新徵兵計劃示威中，有大批民眾堵塞火車路軌及投擲雜物（AP）

沉重的開支

印度政府大幅改革徵兵計劃，相信也早預期會招來反對聲音，但現實問題是開支實在沉重，當地2022至2023年度的國防預算為5.25萬億盧比，當中高達1.19萬億盧比是用在國防養老金。

海陸空三軍的養老金和薪金快速增長，令印軍也不得不得罪國民，想辦法削減開支。