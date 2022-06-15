印度推新募兵計劃減開支　打造年輕「烈火戰士」軍隊

印度軍方6月14日推出名為烈火之路（Agnipath）的新募兵計劃，節省軍中人事開支之餘，又能維持武裝部隊的年輕形象。



國防部長辛格（Rajnath Singh）14日在記者會上宣布這項剛獲內閣安全委員會批准的計劃。現行短期招募士兵制度下，印度新兵可在軍中待10年至14年，而新制讓許多年輕士兵只在軍中待4年。

根據計劃，印軍今年會招募4.6萬名年齡介乎17.5歲至21歲的新兵，他們會被稱為烈火戰士（Agniveers）。一經錄取，烈火戰士起薪為3萬盧比，扣除9,000盧比稅金後，實收2.1萬盧比。新兵受僱第2年薪金會增至3.3萬盧比，第3年為36,500盧比，第4年有4萬盧比。

陸軍上將潘德（Manoj Pande）在記者會上稱，印度軍隊平均年齡可望在一段時間內從目前的32歲下降至26歲。

根據計劃，每屆新兵役期4年。新兵期滿後，軍隊會根據成績、意願和身體健康狀況留用25%士兵，或把他們重新編入常規部隊，完成另外15年役期，其餘75%人會獲得110至120萬盧比退伍金。

印度《商業旗幟報》（Business Standard）指，海陸空三軍的養老金和薪金快速增長，這項計劃旨在削減相關開支。

印度2022至2023年度的國防預算為5.25萬億盧比，當中包括1.19萬億盧比的國防養老金。