談歐盟制裁俄羅斯　普京：歐盟每年直接損失或超過4000億美元

俄烏戰爭爆發後，歐盟與西方多國接連制裁俄羅斯，俄國總統普京（Vladimir Putin）6月17日出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）全體會議，他在發表講話時回擊稱，對俄制裁有可能每年對歐盟造成逾4千億美元的直接損失。



普京指，歐洲政客親手對他們的經濟造成嚴重打擊。他說西方國家為實現地緣政治幻想，蓄意破壞國際基礎。他稱單極世界秩序的時代已經結束，儘管有人試圖以各種方式將其封存。

他又將西方政策比作掠奪式殖民主義，並說歐洲當前局勢將導致激進主義高漲，未來將導致精英階層的轉變。

普京：圖為2022年6月17日，俄羅斯總統普京在聖彼得堡出席聖彼得堡國際經濟論壇全體會議。（AP）

普京：美國或會偷別人的錢

普京又在講話時批評美國，指美方視自己為「上帝在地球上的使者」，有利益但沒有責任。他指只要美國不喜歡某樣東西，美方就可能會隨時偷別人的錢，這是一個客觀的分析。他稱美國曾是主要的食品供應國，如今成為一個純進口國，整天印鈔票和購買全球產品。

他主張在拒絕全球化後，新的世界秩序規則應由強大的主權國家制定，俄羅斯將成為強大的主權國家，俄方一定要利用所有機會。

烏克蘭：圖為2022年6月12日，烏克蘭首都基輔市郊一座建築物在戰爭中受損。（AP）

普京：會完成在烏軍事任務

他又稱俄羅斯特別軍事行動成為西方將所有問題都歸咎於俄羅斯的「救生圈」，但俄羅斯在烏克蘭的特別行動是一個主權國家基於捍衛自身安全權利作出的決定，特別軍事行動的所有任務都將完成。

普京並提到俄羅斯不會干涉烏克蘭糧食出口，烏克蘭糧食出口有5至6種選擇，就讓烏方自己決定該怎麼做，而不應指望他們在大洋彼岸的主人。他認為烏克蘭用糧食換武器是最可悲的方案，而俄羅斯能大幅增加糧食和化肥出口，下季糧食供應量可增加到5000萬噸。

烏克蘭：圖為2022年6月14日，一名老婦身處烏克蘭首都基輔市郊一個市場。（AP）

通脹問題

普京也提到西方國家有人提出「普京通脹」的說法。他批評道：「不好意思，我不喜歡提自己，但我們都聽西方說普京通脹，這是說給誰聽的？給那些不懂讀和寫的人。」他指俄羅斯的通脹水平有所下降，而西方預測「1美元將可兌換200盧布」，是訊息戰的一部分。他指歐元區國家不展開特別軍事行動，但其中一些國家的通脹率已升至20%。

俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭後，受到多方批評，西方多國制裁俄羅斯及要求俄軍撤走。

烏克蘭總統澤連斯基6月17日表示，烏克蘭政府將終止執行有關烏克蘭與俄羅斯間公民入境互免簽證的協議，自今年7月1日起俄羅斯公民前往烏克蘭必須持有入境簽證。